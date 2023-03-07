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Шелегова Ульяния Гаврилова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

22.08.1881

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
02.02.1848

Муж: Шелегов Яков Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
04.02.1849

Дочь: Анна Яковлева

Отец ребёнка: Шелегов Яков Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.10.1850

Дочь: Параскева Яковлева

Отец ребёнка: Шелегов Яков Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.07.1852

Сын: Шелегов Иоанн Яковлев

Отец ребёнка: Шелегов Яков Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.03.1854

Дочь: Матрона Яковлева

Отец ребёнка: Шелегов Яков Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.12.1858

Сын: Шелегов Даниил Яковлев

Отец ребёнка: Шелегов Яков Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
22.08.1881
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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