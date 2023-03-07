Шелегова Ульяния Гаврилова
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти22.08.1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1848
Муж: Шелегов Яков Андреев
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
04.02.1849
Дочь: Анна Яковлева
Отец ребёнка: Шелегов Яков Андреев
Рождение ребёнка
14.10.1850
Дочь: Параскева Яковлева
Отец ребёнка: Шелегов Яков Андреев
Рождение ребёнка
30.07.1852
Отец ребёнка: Шелегов Яков Андреев
Рождение ребёнка
24.03.1854
Дочь: Матрона Яковлева
Отец ребёнка: Шелегов Яков Андреев
Рождение ребёнка
10.12.1858
Отец ребёнка: Шелегов Яков Андреев
Смерть
22.08.1881