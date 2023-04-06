Шелегов Яков Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШелегов Яков Андреев

Шелегов Яков Андреев

avatar

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Шелегов ?

Мать: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
02.02.1848

Жена: Шелегова Ульяния Гаврилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
04.02.1849

Дочь: Анна Яковлева

Мать ребёнка: Шелегова Ульяния Гаврилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.10.1850

Дочь: Параскева Яковлева

Мать ребёнка: Шелегова Ульяния Гаврилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.07.1852

Сын: Шелегов Иоанн Яковлев

Мать ребёнка: Шелегова Ульяния Гаврилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.03.1854

Дочь: Матрона Яковлева

Мать ребёнка: Шелегова Ульяния Гаврилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.12.1858

Сын: Шелегов Даниил Яковлев

Мать ребёнка: Шелегова Ульяния Гаврилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close