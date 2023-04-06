Шелегов Яков Андреев
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
02.02.1848
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
04.02.1849
Дочь: Анна Яковлева
Мать ребёнка: Шелегова Ульяния Гаврилова
Рождение ребёнка
14.10.1850
Дочь: Параскева Яковлева
Мать ребёнка: Шелегова Ульяния Гаврилова
Рождение ребёнка
30.07.1852
Мать ребёнка: Шелегова Ульяния Гаврилова
Рождение ребёнка
24.03.1854
Дочь: Матрона Яковлева
Мать ребёнка: Шелегова Ульяния Гаврилова
Рождение ребёнка
10.12.1858
Мать ребёнка: Шелегова Ульяния Гаврилова
Смерть
Неизвестно