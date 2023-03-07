Шелегов Даниил Яковлев
Место рождения
Дата рождения10.12.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1858
Отец: Шелегов Яков Андреев
Бракосочетание
01.11.1881
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.09.1882
Дочь: Вера Данилова
Мать ребёнка: Шелегова Анастасия Евдокимова
Рождение ребёнка
14.01.1884
Дочь: Ксения Данилова
Мать ребёнка: Шелегова Анастасия Евдокимова
Рождение ребёнка
22.11.1885
Дочь: Екатерина ст
Мать ребёнка: Шелегова Анастасия Евдокимова
Рождение ребёнка
?.11.1887
Дочь: Екатерина Данилова
Мать ребёнка: Шелегова Анастасия Евдокимова
Рождение ребёнка
11.01.1888
Дочь: Татьяна Данилова
Мать ребёнка: Шелегова Анастасия Евдокимова
Смерть
Неизвестно