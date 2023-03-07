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Шелегов Даниил Яковлев

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

10.12.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1858

Отец: Шелегов Яков Андреев

Мать: Шелегова Ульяния Гаврилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
01.11.1881

Жена: Шелегова Анастасия Евдокимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.09.1882

Дочь: Вера Данилова

Мать ребёнка: Шелегова Анастасия Евдокимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.01.1884

Дочь: Ксения Данилова

Мать ребёнка: Шелегова Анастасия Евдокимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.11.1885

Дочь: Екатерина ст

Мать ребёнка: Шелегова Анастасия Евдокимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.11.1887

Дочь: Екатерина Данилова

Мать ребёнка: Шелегова Анастасия Евдокимова

Рождение ребёнка
11.01.1888

Дочь: Татьяна Данилова

Мать ребёнка: Шелегова Анастасия Евдокимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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