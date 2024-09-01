Ляпунов Андрей Николаевич 18.09.1878 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ляпунов Андрей Николаевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 18.09.1878

умер 14.04.1923

Супруги
Намёткина (Ляпунова) Елена Васильевна14.02.1887 г.р.
Дети
Ляпунов Алексей Андреевич08.10.1911 г.р.
Семерчан (Ляпунова) Вера Андреевна20.09.1914 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.07.1909

Жена: Намёткина (Ляпунова) Елена Васильевна

Рождение ребёнка
08.10.1911

Сын: Ляпунов Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Намёткина (Ляпунова) Елена Васильевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
20.09.1914

Дочь: Семерчан (Ляпунова) Вера Андреевна

Мать ребёнка: Намёткина (Ляпунова) Елена Васильевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
25.10.1916

Сын: Ляпунов Аскольд Андреевич

Мать ребёнка: Намёткина (Ляпунова) Елена Васильевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
18.01.1919

Дочь: Хованская (Ляпунова) Рогнеда Андреевна

Мать ребёнка: Намёткина (Ляпунова) Елена Васильевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
01.12.1920

Дочь: Маршак (Ляпунова) Мария Андреевна

Мать ребёнка: Намёткина (Ляпунова) Елена Васильевна

Рождение ребёнка
02.04.1922

Сын: Ляпунов Ярослав Андреевич

Мать ребёнка: Намёткина (Ляпунова) Елена Васильевна

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
14.04.1923

Рождение ребёнка
07.09.1923

Сын: Ляпунов Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Намёткина (Ляпунова) Елена Васильевна

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