Ляпунов Андрей Николаевич
мужской, родился 18.09.1878
умер 14.04.1923
Супруги
Намёткина (Ляпунова) Елена Васильевна14.02.1887 г.р.
Дети
Ляпунов Алексей Андреевич08.10.1911 г.р.
Семерчан (Ляпунова) Вера Андреевна20.09.1914 г.р.Показать еще 5
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.07.1909
Рождение ребёнка
08.10.1911
Сын: Ляпунов Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Намёткина (Ляпунова) Елена Васильевна
Рождение ребёнка
20.09.1914
Дочь: Семерчан (Ляпунова) Вера Андреевна
Мать ребёнка: Намёткина (Ляпунова) Елена Васильевна
Рождение ребёнка
25.10.1916
Сын: Ляпунов Аскольд Андреевич
Мать ребёнка: Намёткина (Ляпунова) Елена Васильевна
Рождение ребёнка
18.01.1919
Дочь: Хованская (Ляпунова) Рогнеда Андреевна
Мать ребёнка: Намёткина (Ляпунова) Елена Васильевна
Рождение ребёнка
01.12.1920
Дочь: Маршак (Ляпунова) Мария Андреевна
Мать ребёнка: Намёткина (Ляпунова) Елена Васильевна
Рождение ребёнка
02.04.1922
Сын: Ляпунов Ярослав Андреевич
Мать ребёнка: Намёткина (Ляпунова) Елена Васильевна
Смерть
14.04.1923
Рождение ребёнка
07.09.1923
Мать ребёнка: Намёткина (Ляпунова) Елена Васильевна