Семерчан (Ляпунова) Вера Андреевна
женский, родилась 20.09.1914, Москва, город федерального значения Москва
умерла 12.09.1999, Москва, город федерального значения Москва
ОтецЛяпунов Андрей Николаевич18.09.1878 г.р.
МатьНамёткина (Ляпунова) Елена Васильевна14.02.1887 г.р.
Супруги
Семерчан Айк Акопович18.02.1910 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1914
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.09.1999
Москва, город федерального значения Москва