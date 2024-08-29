Семерчан (Ляпунова) Вера Андреевна 20.09.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семерчан (Ляпунова) Вера Андреевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 20.09.1914, Москва, город федерального значения Москва

умерла 12.09.1999, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Ляпунов Андрей Николаевич18.09.1878 г.р.
Мать
Намёткина (Ляпунова) Елена Васильевна14.02.1887 г.р.
Супруги
Семерчан Айк Акопович18.02.1910 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1914

Отец: Ляпунов Андрей Николаевич

Мать: Намёткина (Ляпунова) Елена Васильевна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семерчан Айк Акопович

Смерть
12.09.1999
Москва, город федерального значения Москва

Место погребения: Москва

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