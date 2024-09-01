Ляпунов Ярослав Андреевич
мужской, родился 02.04.1922, Москва, город федерального значения Москва
умер 19.04.1987, Москва, город федерального значения Москва
ОтецЛяпунов Андрей Николаевич18.09.1878 г.р.
МатьНамёткина (Ляпунова) Елена Васильевна14.02.1887 г.р.
Супруги
Ляпунова (Медведкина) Чонгара АлександровнаНеизвестно г.р.Показать еще 1
Дети
Ляпунов Андрей Ярославич1946 г.р.
Жакова (Ляпунова) N. ЯрославнаНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1922
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ляпунов Александр Ярославич
Мать ребёнка: Ляпунова (Медведкина) Чонгара Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жакова (Ляпунова) N. Ярославна
Мать ребёнка: Ляпунова (Соколова) Татьяна Сергеевна
Бракосочетание
Около 1945
Рождение ребёнка
1946
Мать ребёнка: Ляпунова (Соколова) Кира Александровна
Бракосочетание
Около 1950
Бракосочетание
Около 1960
Смерть
19.04.1987
Москва, город федерального значения Москва