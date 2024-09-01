Ляпунов Ярослав Андреевич 02.04.1922 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ляпунов Ярослав Андреевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 02.04.1922, Москва, город федерального значения Москва

умер 19.04.1987, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Ляпунов Андрей Николаевич18.09.1878 г.р.
Мать
Намёткина (Ляпунова) Елена Васильевна14.02.1887 г.р.
Супруги
Ляпунова (Соколова) Кира Александровна1922 г.р.
Ляпунова (Медведкина) Чонгара АлександровнаНеизвестно г.р.
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Дети
Ляпунов Андрей Ярославич1946 г.р.
Жакова (Ляпунова) N. ЯрославнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1922

Отец: Ляпунов Андрей Николаевич

Мать: Намёткина (Ляпунова) Елена Васильевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ляпунов Александр Ярославич

Мать ребёнка: Ляпунова (Медведкина) Чонгара Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жакова (Ляпунова) N. Ярославна

Мать ребёнка: Ляпунова (Соколова) Татьяна Сергеевна

Бракосочетание
Около 1945

Жена: Ляпунова (Соколова) Кира Александровна

Рождение ребёнка
1946

Сын: Ляпунов Андрей Ярославич

Мать ребёнка: Ляпунова (Соколова) Кира Александровна

Бракосочетание
Около 1950

Жена: Ляпунова (Медведкина) Чонгара Александровна

Бракосочетание
Около 1960

Жена: Ляпунова (Соколова) Татьяна Сергеевна

Смерть
19.04.1987
Москва, город федерального значения Москва

Место погребения: Moscow, Russia, Soviet Union

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