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Krakul Андрус Миккелев

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Место рождения

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Krakul Миккель Гендриков

Мать: Софья

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Krakul Юнос Андрусов

Мать ребёнка: Марья (Maria Georgs Tr)

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Krakul Юган Андрусов

Мать ребёнка: Марья (Maria Georgs Tr)

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Krakul Юзеф Андрусов

Мать ребёнка: Марья (Maria Georgs Tr)

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
19.04.1839

Сын: Krakul Michel

Мать ребёнка: Марья (Maria Georgs Tr)

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья (Maria Georgs Tr)

Смерть
Неизвестно
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