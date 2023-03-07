Krakul Андрус Миккелев
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Krakul Миккель Гендриков
Мать: Софья
Рождение ребёнка
1829
Сын: Krakul Юнос Андрусов
Мать ребёнка: Марья (Maria Georgs Tr)
Рождение ребёнка
1831
Сын: Krakul Юган Андрусов
Мать ребёнка: Марья (Maria Georgs Tr)
Рождение ребёнка
1833
Сын: Krakul Юзеф Андрусов
Мать ребёнка: Марья (Maria Georgs Tr)
Рождение ребёнка
19.04.1839
Сын: Krakul Michel
Мать ребёнка: Марья (Maria Georgs Tr)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья (Maria Georgs Tr)
Смерть
Неизвестно