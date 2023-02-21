(Karmi) Марья (Maria Georgs Tr) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Karmi) Марья (Maria Georgs Tr)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Krakul Юнос Андрусов

Отец ребёнка: Krakul Андрус Миккелев

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Krakul Юган Андрусов

Отец ребёнка: Krakul Андрус Миккелев

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Krakul Юзеф Андрусов

Отец ребёнка: Krakul Андрус Миккелев

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
19.04.1839

Сын: Krakul Michel

Отец ребёнка: Krakul Андрус Миккелев

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Krakul Андрус Миккелев

Смерть
Неизвестно
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