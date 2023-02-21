(Karmi) Марья (Maria Georgs Tr)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Krakul Юнос Андрусов
Отец ребёнка: Krakul Андрус Миккелев
Рождение ребёнка
1831
Сын: Krakul Юган Андрусов
Отец ребёнка: Krakul Андрус Миккелев
Рождение ребёнка
1833
Сын: Krakul Юзеф Андрусов
Отец ребёнка: Krakul Андрус Миккелев
Рождение ребёнка
19.04.1839
Сын: Krakul Michel
Отец ребёнка: Krakul Андрус Миккелев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно