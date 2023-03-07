Krakul Миккель Гендриков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиKrakul Миккель Гендриков

Krakul Миккель Гендриков

avatar

Место рождения

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Krakul Гендрик Никлаусов

Мать: Марья Густова

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Krakul Петр Миккелев

Мать ребёнка: Софья

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Krakul Heinrich

Мать ребёнка: Софья

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Krakul Андрус Миккелев

Мать ребёнка: Софья

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Krakul Матвей Миккелев

Мать ребёнка: Софья

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Krakul Юган Миккелев

Мать ребёнка: Софья

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close