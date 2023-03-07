Krakul Миккель Гендриков
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Krakul Гендрик Никлаусов
Мать: Марья Густова
Рождение ребёнка
1800
Сын: Krakul Петр Миккелев
Мать ребёнка: Софья
Рождение ребёнка
1803
Сын: Krakul Heinrich
Мать ребёнка: Софья
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Софья
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Софья
Рождение ребёнка
1814
Сын: Krakul Юган Миккелев
Мать ребёнка: Софья
Смерть
Неизвестно