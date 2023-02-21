Софья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Krakul Петр Миккелев
Отец ребёнка: Krakul Миккель Гендриков
Рождение ребёнка
1803
Сын: Krakul Heinrich
Отец ребёнка: Krakul Миккель Гендриков
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Krakul Миккель Гендриков
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Krakul Миккель Гендриков
Рождение ребёнка
1814
Сын: Krakul Юган Миккелев
Отец ребёнка: Krakul Миккель Гендриков
Смерть
Неизвестно