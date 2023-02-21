Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Софья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Krakul Петр Миккелев

Отец ребёнка: Krakul Миккель Гендриков

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Krakul Heinrich

Отец ребёнка: Krakul Миккель Гендриков

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Krakul Андрус Миккелев

Отец ребёнка: Krakul Миккель Гендриков

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Krakul Матвей Миккелев

Отец ребёнка: Krakul Миккель Гендриков

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Krakul Юган Миккелев

Отец ребёнка: Krakul Миккель Гендриков

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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