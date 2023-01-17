Krakul Матвей Миккелев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиKrakul Матвей Миккелев

Krakul Матвей Миккелев

avatar

Место рождения

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1773 г.р.

Мать

1767 г.р.

Жена

Дети

1833 г.р.
1836 г.р.
1838 г.р.
1839 г.р.
1848 г.р.
1849 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Krakul Миккель Гендриков

Мать: Софья

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
08.09.1833

Дочь: Helena

Мать ребёнка: Anna Tr

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
06.04.1836

Сын: Krakul Peter

Мать ребёнка: Anna Tr

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.02.1838

Дочь: Ewa

Мать ребёнка: Anna Tr

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
08.07.1839

Сын: Krakul Petter

Мать ребёнка: Anna Tr

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Ewa

Мать ребёнка: Anna Tr

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
26.07.1849

Дочь: Ewa

Мать ребёнка: Anna Tr

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Anna Tr

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close