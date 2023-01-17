Krakul Матвей Миккелев
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Krakul Миккель Гендриков
Мать: Софья
Рождение ребёнка
08.09.1833
Рождение ребёнка
06.04.1836
Сын: Krakul Peter
Мать ребёнка: Anna Tr
Рождение ребёнка
25.02.1838
Рождение ребёнка
08.07.1839
Сын: Krakul Petter
Мать ребёнка: Anna Tr
Рождение ребёнка
1848
Рождение ребёнка
26.07.1849
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Anna Tr
Смерть
Неизвестно