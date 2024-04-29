Мурашов / Мурашев Михаил Николаевич
Место рожденияд. Семичи, Российская Империя
Дата рождения01.11.1907
Дата смерти22.10.1941
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1907
д. Семичи, Российская Империя
Бракосочетание
31.07.1928
Рождение ребёнка
04.05.1930
Дочь: Дёмина (Мурашева (Мурашова)) Александра Михайловна
Мать ребёнка: Мурашова / Мурашева (Неприна) Екатерина Поликарповна
д. Семичи, Краснокамский район, Пермская область, РСФСР, СССР
Бракосочетание
05.11.1935
Смерть
22.10.1941
Причина смерти: Пропал без вести на войне