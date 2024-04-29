Мурашов / Мурашев Михаил Николаевич 01.11.1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мурашов / Мурашев Михаил Николаевич

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Место рождения

д. Семичи, Российская Империя

Дата рождения

01.11.1907

Дата смерти

22.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1907

Отец: Мурашов / Мурашев Николай Федорович

Мать: Мурашова / Мурашева Анна Фроловна

д. Семичи, Российская Империя
Бракосочетание
31.07.1928

Жена: Мурашова / Мурашева (Неприна) Екатерина Поликарповна

Рождение ребёнка
04.05.1930

Дочь: Дёмина (Мурашева (Мурашова)) Александра Михайловна

Мать ребёнка: Мурашова / Мурашева (Неприна) Екатерина Поликарповна

д. Семичи, Краснокамский район, Пермская область, РСФСР, СССР
Бракосочетание
05.11.1935

Жена: Мурашова / Мурашева (Мерзлякова) Екатерина Михайловна

Смерть
22.10.1941
Причина смерти: Пропал без вести на войне

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