Дёмина (Мурашева (Мурашова)) Александра Михайловна
Место рожденияд. Семичи, Краснокамский район, Пермская область, РСФСР, СССР
Дата рождения04.05.1930
Дата смерти26.04.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1930
д. Семичи, Краснокамский район, Пермская область, РСФСР, СССР
Бракосочетание
30.11.1948
с. Ныроб, Ныробский район, Молотовская область, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
06.12.1948
Сын: Дёмин Олег Константинович
Отец ребёнка: Дёмин Константин Михайлович
поселок Колвинец, Чердынский район, Пермская область, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
24.04.1951
Дочь: Михайлова (Дёмина) Надежда Константиновна
Отец ребёнка: Дёмин Константин Михайлович
поселок Ныроб, Ныробский район, Молотовская область, РСФСР, СССР
Смерть
26.04.1987
г. Симферополь, Украинская ССР, СССР
Причина смерти: Рак яичников