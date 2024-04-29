Дёмина (Мурашева (Мурашова)) Александра Михайловна 04.05.1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дёмина (Мурашева (Мурашова)) Александра Михайловна

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Место рождения

д. Семичи, Краснокамский район, Пермская область, РСФСР, СССР

Дата рождения

04.05.1930

Дата смерти

26.04.1987

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1930

Отец: Мурашов / Мурашев Михаил Николаевич

Мать: Мурашова / Мурашева (Неприна) Екатерина Поликарповна

д. Семичи, Краснокамский район, Пермская область, РСФСР, СССР
Бракосочетание
30.11.1948

Муж: Дёмин Константин Михайлович

с. Ныроб, Ныробский район, Молотовская область, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
06.12.1948

Сын: Дёмин Олег Константинович

Отец ребёнка: Дёмин Константин Михайлович

поселок Колвинец, Чердынский район, Пермская область, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
24.04.1951

Дочь: Михайлова (Дёмина) Надежда Константиновна

Отец ребёнка: Дёмин Константин Михайлович

поселок Ныроб, Ныробский район, Молотовская область, РСФСР, СССР
Смерть
26.04.1987
г. Симферополь, Украинская ССР, СССР
Причина смерти: Рак яичников

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