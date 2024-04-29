Мурашов / Мурашев Николай Федорович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Мурашов / Мурашев Николай Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1907

Сын: Мурашов / Мурашев Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Мурашова / Мурашева Анна Фроловна

д. Семичи, Российская Империя
Смерть
Неизвестно

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