Мурашов / Мурашев Николай Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1907
Сын: Мурашов / Мурашев Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Мурашова / Мурашева Анна Фроловна
д. Семичи, Российская Империя
Смерть
Неизвестно