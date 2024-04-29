Мурашова / Мурашева (Мерзлякова) Екатерина Михайловна 1899 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мурашова / Мурашева (Мерзлякова) Екатерина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

04.02.1969

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Мерзляков Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мерзляков Виктор

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
05.11.1935

Муж: Мурашов / Мурашев Михаил Николаевич

Смерть
04.02.1969
д. Семичи, Краснокамский район, Пермская область, РСФСР, СССР
Причина смерти: Опухоль обоих надпочечников

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