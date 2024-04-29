Мурашова / Мурашева (Мерзлякова) Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти04.02.1969
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Мерзляков Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мерзляков Виктор
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
05.11.1935
Смерть
04.02.1969
д. Семичи, Краснокамский район, Пермская область, РСФСР, СССР
Причина смерти: Опухоль обоих надпочечников