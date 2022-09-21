Крузенштерн Николай Иванович
мужской, родился 16.08.1802, Таллин, Эстонская ССР, СССР
умер 02.12.1881, Завалино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
ОтецКрузенштерн Иван (Адам Иоганн) Федорович08.11.1770 г.р.
МатьКрузенштерн (Фон Таубе) Юлиана Шарлота22.07.1784 г.р.
Супруги
Крузенштерн (Акинфова) Елизавета Фёдоровна05.08.1821 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1802
Таллин, Эстонская ССР, СССР
Бракосочетание
17.01.1841
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
02.12.1881
Завалино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область