Крузенштерн Николай Иванович 16.08.1802 — найти родственников по фамилии на Familio

Крузенштерн Николай Иванович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 16.08.1802, Таллин, Эстонская ССР, СССР

умер 02.12.1881, Завалино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

Отец
Крузенштерн Иван (Адам Иоганн) Федорович08.11.1770 г.р.
Мать
Крузенштерн (Фон Таубе) Юлиана Шарлота22.07.1784 г.р.
Супруги
Крузенштерн (Акинфова) Елизавета Фёдоровна05.08.1821 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1802

Отец: Крузенштерн Иван (Адам Иоганн) Федорович

Мать: Крузенштерн (Фон Таубе) Юлиана Шарлота

Таллин, Эстонская ССР, СССР

Бракосочетание
17.01.1841

Жена: Крузенштерн (Акинфова) Елизавета Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
02.12.1881
Завалино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

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