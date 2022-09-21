Крузенштерн (Фон Таубе) Юлиана Шарлота
женский, родилась 22.07.1784, Валли, Rapla vald, Rapla maakond
умерла 18.02.1849, Таллин, Эстонская ССР, СССР
Супруги
Крузенштерн Иван (Адам Иоганн) Федорович08.11.1770 г.р.
Дети
Крузенштерн Николай Иванович16.08.1802 г.р.
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Комментарий
Рождение
22.07.1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Валли, Rapla vald, Rapla maakond
Бракосочетание
14.09.1801
Валли, Rapla vald, Rapla maakond
Рождение ребёнка
16.08.1802
Сын: Крузенштерн Николай Иванович
Отец ребёнка: Крузенштерн Иван (Адам Иоганн) Федорович
Таллин, Эстонская ССР, СССР
Смерть
18.02.1849
Таллин, Эстонская ССР, СССР