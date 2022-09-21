Крузенштерн (Фон Таубе) Юлиана Шарлота 22.07.1784 — найти родственников по фамилии на Familio
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Крузенштерн (Фон Таубе) Юлиана Шарлота

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 22.07.1784, Валли, Rapla vald, Rapla maakond

умерла 18.02.1849, Таллин, Эстонская ССР, СССР

Супруги
Крузенштерн Иван (Адам Иоганн) Федорович08.11.1770 г.р.
Дети
Крузенштерн Николай Иванович16.08.1802 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Валли, Rapla vald, Rapla maakond

Бракосочетание
14.09.1801

Муж: Крузенштерн Иван (Адам Иоганн) Федорович

Валли, Rapla vald, Rapla maakond

Рождение ребёнка
16.08.1802

Сын: Крузенштерн Николай Иванович

Отец ребёнка: Крузенштерн Иван (Адам Иоганн) Федорович

Таллин, Эстонская ССР, СССР

Смерть
18.02.1849
Таллин, Эстонская ССР, СССР

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