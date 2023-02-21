Крузенштерн Иван (Адам Иоганн) Федорович
Место рожденияимение Хаггут, Эстляндия
Дата рождения08.11.1770
Дата смерти24.08.1846
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
08.11.1770
Отец: не указан
Мать: не указана
имение Хаггут, Эстляндия
Бракосочетание
14.09.1801
Валли, Rapla vald, Rapla maakond
Рождение ребёнка
16.08.1802
Сын: Крузенштерн Николай Иванович
Мать ребёнка: Крузенштерн Юлиана Шарлота
Таллин, Ревельский уезд
Смерть
24.08.1846
Асс, Везенбергский уезд, Эстляндская губерния