Крузенштерн Иван (Адам Иоганн) Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крузенштерн Иван (Адам Иоганн) Федорович

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Место рождения

имение Хаггут, Эстляндия

Дата рождения

08.11.1770

Дата смерти

24.08.1846

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1784 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1770

Отец: не указан

Мать: не указана

имение Хаггут, Эстляндия
Бракосочетание
14.09.1801

Жена: Крузенштерн Юлиана Шарлота

Валли, Rapla vald, Rapla maakond
Рождение ребёнка
16.08.1802

Сын: Крузенштерн Николай Иванович

Мать ребёнка: Крузенштерн Юлиана Шарлота

Таллин, Ревельский уезд
Смерть
24.08.1846
Асс, Везенбергский уезд, Эстляндская губерния
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