Лесникова Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.07.1922
Сын: Лесников Александр Павлович
Отец ребёнка: Лесников Павел Александрович
деревня Еловка
Рождение ребёнка
1925
Сын: Лесников Василий Павлович
Отец ребёнка: Лесников Павел Александрович
деревня Гуменцева, Верхотурский округ, Уральская область, РСФСР, СССР
Ныне урочище Гуменцева на территории Усть-Салдинского территориального управления Администрации городского округа Верхотурский, Свердловская область, РФ
Бракосочетание
До ?.09.1942
Источник: https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie1569489/?static_hash=d04915d750d18b5cbe6c94c6c614dc38v1
Место жительства
Между ?.10.1942 и ?.02.1944
Урай, город Урай, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
деревня Урай, Кондинский район, Ханты-Мансийский национальный округ, Омская область, РСФСР Источник: https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie1569489/?static_hash=d04915d750d18b5cbe6... Показать все
Смерть
Неизвестно