Лесникова Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лесникова Анна Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.07.1922

Сын: Лесников Александр Павлович

Отец ребёнка: Лесников Павел Александрович

деревня Еловка
Рождение ребёнка
1925

Сын: Лесников Василий Павлович

Отец ребёнка: Лесников Павел Александрович

деревня Гуменцева, Верхотурский округ, Уральская область, РСФСР, СССР
Ныне урочище Гуменцева на территории Усть-Салдинского территориального управления Администрации городского округа Верхотурский, Свердловская область, РФ
Бракосочетание
До ?.09.1942

Муж: Лесников Павел Александрович

Источник: https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie1569489/?static_hash=d04915d750d18b5cbe6c94c6c614dc38v1
Место жительства
Между ?.10.1942 и ?.02.1944
Урай, город Урай, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
деревня Урай, Кондинский район, Ханты-Мансийский национальный округ, Омская область, РСФСР Источник: https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie1569489/?static_hash=d04915d750d18b5cbe6... Показать все
Смерть
Неизвестно
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