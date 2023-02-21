Лесников Павел Александрович
Место рожденияПермская губерния, Российская империя
Дата рождения1902
Дата смерти19.10.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Пермская губерния, Российская империя
Надеждинский район, Свердловская область Источник: https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie1569489/?static_hash=d04915d750d18b5cbe6c94c6c614dc38v1
Рождение ребёнка
27.07.1922
Сын: Лесников Александр Павлович
Мать ребёнка: Лесникова Анна Степановна
деревня Еловка
Рождение ребёнка
1925
Сын: Лесников Василий Павлович
Мать ребёнка: Лесникова Анна Степановна
деревня Гуменцева, Верхотурский округ, Уральская область, РСФСР, СССР
Ныне урочище Гуменцева на территории Усть-Салдинского территориального управления Администрации городского округа Верхотурский, Свердловская область, РФ
Призыв на военную службу
До ?.09.1942
Кондинское, Кондинский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Призван в Красную Армию Кондинский РВК, Кондинский район, Ханты-Мансийский национальный округ, Омская область, РСФСР
Бракосочетание
До ?.09.1942
Источник: https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie1569489/?static_hash=d04915d750d18b5cbe6c94c6c614dc38v1
Военная служба
До 19.10.1942
19-я армия Карельский фронт
красноармеец, стрелок 596-й стрелковый полк 122-я стрелковая дивизия 19-я армия Карельский фронт
Никах
Неизвестно
Жена: не указана
Молодежный патриотический проект «Книга Памяти». «ПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО!»: 263. ЛЕСНИКОВ Павел Александрович, 1902 г.р., рядовой, погиб 18.10.1942 г. Источник: http://kp.cpgvs.ru/index.php/pomnim-vsekh... Показать все
Смерть
19.10.1942
Ручьи, Кандалакшский муниципальный район, Мурманская область
убит 19.10.1942 г. Первичное место захоронения: Мурманская обл., Кандалакшский р-н, ст. Ручьи, 54 км, ж/д ст. Ручьи - ст. Алакуртти, ДПП Источник: https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_don... Показать все