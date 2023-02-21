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Лесников Павел Александрович

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Место рождения

Пермская губерния, Российская империя

Дата рождения

1902

Дата смерти

19.10.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Пермская губерния, Российская империя
Надеждинский район, Свердловская область Источник: https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie1569489/?static_hash=d04915d750d18b5cbe6c94c6c614dc38v1
Рождение ребёнка
27.07.1922

Сын: Лесников Александр Павлович

Мать ребёнка: Лесникова Анна Степановна

деревня Еловка
Рождение ребёнка
1925

Сын: Лесников Василий Павлович

Мать ребёнка: Лесникова Анна Степановна

деревня Гуменцева, Верхотурский округ, Уральская область, РСФСР, СССР
Ныне урочище Гуменцева на территории Усть-Салдинского территориального управления Администрации городского округа Верхотурский, Свердловская область, РФ
Призыв на военную службу
До ?.09.1942
Кондинское, Кондинский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Призван в Красную Армию Кондинский РВК, Кондинский район, Ханты-Мансийский национальный округ, Омская область, РСФСР
Бракосочетание
До ?.09.1942

Жена: Лесникова Анна Степановна

Источник: https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie1569489/?static_hash=d04915d750d18b5cbe6c94c6c614dc38v1
Военная служба
До 19.10.1942
19-я армия Карельский фронт
красноармеец, стрелок 596-й стрелковый полк 122-я стрелковая дивизия 19-я армия Карельский фронт
Никах
Неизвестно

Жена: не указана

Молодежный патриотический проект «Книга Памяти». «ПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО!»: 263. ЛЕСНИКОВ Павел Александрович, 1902 г.р., рядовой, погиб 18.10.1942 г. Источник: http://kp.cpgvs.ru/index.php/pomnim-vsekh... Показать все
Смерть
19.10.1942
Ручьи, Кандалакшский муниципальный район, Мурманская область
убит 19.10.1942 г. Первичное место захоронения: Мурманская обл., Кандалакшский р-н, ст. Ручьи, 54 км, ж/д ст. Ручьи - ст. Алакуртти, ДПП Источник: https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_don... Показать все
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