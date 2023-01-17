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Лесников Василий Павлович

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Место рождения

деревня Гуменцева, Верхотурский округ, Уральская область, РСФСР, СССР

Дата рождения

1925

Дата смерти

04.02.1944

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Лесников Павел Александрович

Мать: Лесникова Анна Степановна

деревня Гуменцева, Верхотурский округ, Уральская область, РСФСР, СССР
Ныне урочище Гуменцева на территории Усть-Салдинского территориального управления Администрации городского округа Верхотурский, Свердловская область, РФ
Призыв на военную службу
14.05.1943
Кондинское, Кондинский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Призван в Красную Армию 14.05.1943 г. Кондинский РВК, Кондинский район, Ханты-Мансийский национальный округ, Омская область, РСФСР
Военная служба
С 02.12.1943 по 10.12.1943
208-й фзсп Западный фронт
В составе 208-й фронтовой запасной стрелковый полк Западный фронт
Военная служба
До 02.12.1943
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Эвакуационный пункт № 75. Согласно данных с сайта http://soldat.ru/ "ЭП № 75" – соответствует "Управление головного полевого эвакуационного пункта с эвакоприемником № 75". Место дислокации: Смоленск ... Показать все
Военная служба
С 12.12.1943 по 04.02.1944
33-я армия Западный фронт
красноармеец, стрелок 449-й стрелковый Ковенский ордена Суворова полк 144-я стрелковая Виленская Краснознамённая орденов Суворова, Кутузова, Александра Невского дивизия 69-й стрелковый корпус (2-го фо... Показать все
Никах
Неизвестно

Жена: не указана

Молодежный патриотический проект «Книга Памяти». «ПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО!»: 262. ЛЕСНИКОВ Василий Павлович, 1925 г.р., рядовой, погиб 04.02.1944 г., похоронен в Витебской обл. Источник: http://kp.cpgvs.... Показать все
Смерть
04.02.1944
Старинцы, Витебский район, Витебская область
убит 04.02.1944 г. Первичное место захоронения: Белорусская ССР, Витебская обл., Витебский р-н, д. Старинцы (ныне деревня Старинцы Шапечинский сельсовет Витебский район Витебская область Республика Бе... Показать все
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