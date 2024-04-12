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Куксенко Никифор Петрович

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1724

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Куксенко Пётр

Мать: не указана

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Казанник Ефим Никифорович

Мать ребёнка: Куксенко Агафья Алексеевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Куксенко Василий Никифорович

Мать ребёнка: Куксенко Агафья Алексеевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Казанник Василий Никифорович

Мать ребёнка: Куксенко Агафья Алексеевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Казанник Павел Никифорович

Мать ребёнка: Куксенко Агафья Алексеевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Казанник Яков Никифорович

Мать ребёнка: Куксенко Агафья Алексеевна

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куксенко Агафья Алексеевна

Смерть
До 1782
Криски, Чернігівська область
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