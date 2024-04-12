Куксенко Никифор Петрович
Место рождения
Дата рождения1724
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Куксенко Пётр
Рождение ребёнка
1746
Сын: Казанник Ефим Никифорович
Мать ребёнка: Куксенко Агафья Алексеевна
Рождение ребёнка
1757
Сын: Куксенко Василий Никифорович
Мать ребёнка: Куксенко Агафья Алексеевна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Казанник Василий Никифорович
Мать ребёнка: Куксенко Агафья Алексеевна
Рождение ребёнка
1763
Сын: Казанник Павел Никифорович
Мать ребёнка: Куксенко Агафья Алексеевна
Рождение ребёнка
1766
Сын: Казанник Яков Никифорович
Мать ребёнка: Куксенко Агафья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1782