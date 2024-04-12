Казанник (Куксенко) Ефим Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанник (Куксенко) Ефим Никифорович

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1746

Дата смерти

После 1801

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Куксенко Никифор Петрович

Мать: Куксенко Агафья Алексеевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Горох Параскева Ефимовна

Мать ребёнка: Казанник Марфа Иосифовна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Колесник Анастасия Ефимовна

Мать ребёнка: Казанник Марфа Иосифовна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Куксенко Татьяна Ефимовна

Мать ребёнка: Казанник Марфа Иосифовна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Куксенко Ксения Ефимовна

Мать ребёнка: Казанник Марфа Иосифовна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Казанник Татьяна Ефимовна

Мать ребёнка: Казанник Марфа Иосифовна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Казанник Никифор Ефимович

Мать ребёнка: Казанник Марфа Иосифовна

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казанник Марфа Иосифовна

Смерть
После 1801
Криски, Чернігівська область
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