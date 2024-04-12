Казанник (Куксенко) Ефим Никифорович
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смертиПосле 1801
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Горох Параскева Ефимовна
Мать ребёнка: Казанник Марфа Иосифовна
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Колесник Анастасия Ефимовна
Мать ребёнка: Казанник Марфа Иосифовна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Куксенко Татьяна Ефимовна
Мать ребёнка: Казанник Марфа Иосифовна
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Куксенко Ксения Ефимовна
Мать ребёнка: Казанник Марфа Иосифовна
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Казанник Татьяна Ефимовна
Мать ребёнка: Казанник Марфа Иосифовна
Рождение ребёнка
1790
Сын: Казанник Никифор Ефимович
Мать ребёнка: Казанник Марфа Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Казанник Марфа Иосифовна
Смерть
После 1801