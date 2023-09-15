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Куксенко Татьяна Ефимовна

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1780

Дата смерти

До 1791

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Казанник Ефим Никифорович

Мать: Казанник Марфа Иосифовна

Криски, Чернігівська область
Смерть
До 1791
Криски, Чернігівська область
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