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Куксенко Татьяна Ефимовна
Куксенко Татьяна Ефимовна
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Место рождения
Криски
, Чернігівська область
Дата рождения
1780
Дата смерти
До 1791
Пол
Женский
Отец
Казанник (Куксенко) Ефим Никифорович
1746 г.р.
Мать
Казанник Марфа Иосифовна
1746 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец:
Казанник Ефим Никифорович
Мать:
Казанник Марфа Иосифовна
Криски
, Чернігівська область
Смерть
До 1791
Криски
, Чернігівська область
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