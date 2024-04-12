Казанник (Куксенко) Василий Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанник (Куксенко) Василий Никифорович

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Куксенко Никифор Петрович

Мать: Куксенко Агафья Алексеевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Казанник Ерофей Васильевич

Мать ребёнка: Куксенко Мария Ивановна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Казанник Ульяна Васильевна

Мать ребёнка: Куксенко Мария Ивановна

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
12.11.1794 ст.

Жена: Казанник Татьяна Алексеевна

Криски, Чернігівська область
Ефим Никифорович Казанник, Алексей Трофименко
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Казанник Евфросинья Васильевна

Мать ребёнка: Казанник Татьяна Алексеевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Казанник Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Казанник Татьяна Алексеевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Кисель Матрёна Васильевна

Мать ребёнка: Казанник Татьяна Алексеевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.12.1806 ст.

Сын: Казанник Спиридон Васильевич

Мать ребёнка: Казанник Татьяна Алексеевна

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куксенко Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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