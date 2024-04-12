Казанник (Куксенко) Василий Никифорович
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Рождение ребёнка
1784
Сын: Казанник Ерофей Васильевич
Мать ребёнка: Куксенко Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Казанник Ульяна Васильевна
Мать ребёнка: Куксенко Мария Ивановна
Бракосочетание
12.11.1794 ст.
Ефим Никифорович Казанник, Алексей Трофименко
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Казанник Евфросинья Васильевна
Мать ребёнка: Казанник Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Казанник Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Казанник Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Кисель Матрёна Васильевна
Мать ребёнка: Казанник Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
12.12.1806 ст.
Сын: Казанник Спиридон Васильевич
Мать ребёнка: Казанник Татьяна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куксенко Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно