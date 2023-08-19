Куксенко Василий Никифорович
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смерти18.04.1795 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Куксенко Мелания Васильевна
Мать ребёнка: Куксенко Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Куксенко Домникия Васильевна
Мать ребёнка: Куксенко Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Кривопуск Феврония Васильевна
Мать ребёнка: Куксенко Ирина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.04.1795 ст.
Похороны
18.04.1795 ст.