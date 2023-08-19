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Куксенко Василий Никифорович

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1755

Дата смерти

18.04.1795 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Куксенко Никифор Петрович

Мать: Куксенко Агафья Алексеевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Куксенко Мелания Васильевна

Мать ребёнка: Куксенко Ирина Васильевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Куксенко Домникия Васильевна

Мать ребёнка: Куксенко Ирина Васильевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Кривопуск Феврония Васильевна

Мать ребёнка: Куксенко Ирина Васильевна

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куксенко Ирина Васильевна

Смерть
18.04.1795 ст.
Криски, Чернігівська область
Похороны
18.04.1795 ст.
Криски, Чернігівська область
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