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Добров Флор Иванов

Место рождения

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Вычислено 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1840 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сорокина (Доброва) Татьяна Флорова

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
09.11.1858 ст.

Жена: Доброва Екатерина Климентьева

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1869

Дочь: Вахтерова (Доброва) Агриппина Флорова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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