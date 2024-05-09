Добров Флор Иванов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сорокина (Доброва) Татьяна Флорова
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
09.11.1858 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1869
Дочь: Вахтерова (Доброва) Агриппина Флорова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно