Коноплёв Иван Кириллов
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рожденияВычислено 1787
Дата смерти1854
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1787
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1815
Мать ребёнка: не указана
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1819
Сын: Коноплёв Иван Иванов
Мать ребёнка: не указана
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1854
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния