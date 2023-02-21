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Коноплёв Иван Кириллов

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Вычислено 1787

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Вычислено 1815 г.р.
Вычислено 1819 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1787

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1815

Сын: Коноплёв Родион Иванов

Мать ребёнка: не указана

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1819

Сын: Коноплёв Иван Иванов

Мать ребёнка: не указана

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коноплёва Агафья Яковлева

Смерть
1854
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
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