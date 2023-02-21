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Коноплёв Родион Иванов

Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Вычислено 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1787 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1816 г.р.

Дети

Вычислено 1849 г.р.

Добавил:

ОС
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1815

Отец: Коноплёв Иван Кириллов

Мать: не указана

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1849

Сын: Коноплёв Абрам Родионов

Мать ребёнка: Коноплёва Аграфена Трофимова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коноплёва Аграфена Трофимова

Смерть
Неизвестно