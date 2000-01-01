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Коноплёв Иван Иванов

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Вычислено 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1787 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1819

Отец: Коноплёв Иван Кириллов

Мать: не указана

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1852

Дочь: Авдеева Татьяна Иванова

Мать ребёнка: Коноплёва Акулина Иванова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно
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