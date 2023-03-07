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Степанов Федор Иванович

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Место рождения

Зевалово, Верхнеландеховская волость, Гороховецкий уезд

Дата рождения

12.02.1912 ст.

Дата смерти

11.12.1914 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1912 ст.

Отец: Степанов Иван Георгиевич

Мать: Степанова Анна Ивановна

Зевалово, Верхнеландеховская волость, Гороховецкий уезд
Крестные: кр.Зевалова Симеон Гаврилович Антонов и девица Анна Андреевна Лапшова 13 фев 1912 Федоровское, Московская область
Смерть
11.12.1914 ст.
Зевалово, Ступино, Московская область
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