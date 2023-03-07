Степанов Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения12.02.1912 ст.
Дата смерти11.12.1914 ст.
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1912 ст.
Отец: Степанов Иван Георгиевич
Мать: Степанова Анна Ивановна
Крестные: кр.Зевалова Симеон Гаврилович Антонов и девица Анна Андреевна Лапшова 13 фев 1912 Федоровское, Московская область
Смерть
11.12.1914 ст.
Зевалово, Ступино, Московская область