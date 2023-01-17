Степанов Иван Георгиевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1930
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Степанов Георгий Космин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1901 ст.
Дочь: Степанова Вера Ивановна
Мать ребёнка: Степанова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
04.11.1902 ст.
Сын: Степанов Григорий Иванович
Мать ребёнка: Степанова Анна Ивановна
Крестные: крестьяне Зевалово Егор Космич Стефанов и Екатерина Никитина Стефанова 5 ноя 1902 Федоровское, Московская область
Рождение ребёнка
21.05.1906 ст.
Мать ребёнка: Степанова Анна Ивановна
Крестные: Зеваловский кр. Василий Иоаннович Жиров и села Федоровска кр. жена Екатерина Никитовна Лапшова 22 май 1906 Федоровское, Московская область
Рождение ребёнка
01.10.1909 ст.
Дочь: Талалаева Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Степанова Анна Ивановна
Крестные: дер.Зевалова крестьяне Василий Иоаннович Жаров и дев. Пелагея Васильевна Никитина 1 окт 1909 Федоровское, Московская область
Рождение ребёнка
12.02.1912 ст.
Мать ребёнка: Степанова Анна Ивановна
Зевалово, Верхнеландеховская волость, Гороховецкий уезд
Крестные: кр.Зевалова Симеон Гаврилович Антонов и девица Анна Андреевна Лапшова 13 фев 1912 Федоровское, Московская область
Рождение ребёнка
01.07.1916
Мать ребёнка: Степанова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанова Анна Ивановна
Смерть
До 1930