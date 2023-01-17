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Степанов Иван Георгиевич

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Место рождения

Зевалово, Ступино, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1930

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Степанов Георгий Космин

Мать: не указана

Зевалово, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
30.09.1901 ст.

Дочь: Степанова Вера Ивановна

Мать ребёнка: Степанова Анна Ивановна

Зевалово, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
04.11.1902 ст.

Сын: Степанов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Степанова Анна Ивановна

Зевалово, Ступино, Московская область
Крестные: крестьяне Зевалово Егор Космич Стефанов и Екатерина Никитина Стефанова 5 ноя 1902 Федоровское, Московская область
Рождение ребёнка
21.05.1906 ст.

Сын: Степанов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Степанова Анна Ивановна

Зевалово, Ступино, Московская область
Крестные: Зеваловский кр. Василий Иоаннович Жиров и села Федоровска кр. жена Екатерина Никитовна Лапшова 22 май 1906 Федоровское, Московская область
Рождение ребёнка
01.10.1909 ст.

Дочь: Талалаева Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Степанова Анна Ивановна

Зевалово, Ступино, Московская область
Крестные: дер.Зевалова крестьяне Василий Иоаннович Жаров и дев. Пелагея Васильевна Никитина 1 окт 1909 Федоровское, Московская область
Рождение ребёнка
12.02.1912 ст.

Сын: Степанов Федор Иванович

Мать ребёнка: Степанова Анна Ивановна

Зевалово, Верхнеландеховская волость, Гороховецкий уезд
Крестные: кр.Зевалова Симеон Гаврилович Антонов и девица Анна Андреевна Лапшова 13 фев 1912 Федоровское, Московская область
Рождение ребёнка
01.07.1916

Сын: Степанов Кузьма Иванович

Мать ребёнка: Степанова Анна Ивановна

Зевалово, Ступино, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанова Анна Ивановна

Смерть
До 1930
Зевалово, Ступино, Московская область
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