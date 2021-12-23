Степанова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880 ст.

Дата смерти

21.07.1916 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Иван Георгиевич

Рождение ребёнка
30.09.1901 ст.

Дочь: Степанова Вера Ивановна

Отец ребёнка: Степанов Иван Георгиевич

Зевалово, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
04.11.1902 ст.

Сын: Степанов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Степанов Иван Георгиевич

Зевалово, Ступино, Московская область
Крестные: крестьяне Зевалово Егор Космич Стефанов и Екатерина Никитина Стефанова 5 ноя 1902 Федоровское, Московская область
Рождение ребёнка
21.05.1906 ст.

Сын: Степанов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Степанов Иван Георгиевич

Зевалово, Ступино, Московская область
Крестные: Зеваловский кр. Василий Иоаннович Жиров и села Федоровска кр. жена Екатерина Никитовна Лапшова 22 май 1906 Федоровское, Московская область
Рождение ребёнка
01.10.1909 ст.

Дочь: Талалаева (Степанова) Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Степанов Иван Георгиевич

Зевалово, Ступино, Московская область
Крестные: дер.Зевалова крестьяне Василий Иоаннович Жаров и дев. Пелагея Васильевна Никитина 1 окт 1909 Федоровское, Московская область
Рождение ребёнка
12.02.1912 ст.

Сын: Степанов Федор Иванович

Отец ребёнка: Степанов Иван Георгиевич

Зевалово, Верхнеландеховская волость, Гороховецкий уезд
Крестные: кр.Зевалова Симеон Гаврилович Антонов и девица Анна Андреевна Лапшова 13 фев 1912 Федоровское, Московская область
Рождение ребёнка
03.06.1914 ст.

Сын: Степанов Косма Иванович

Отец ребёнка: не указан

Зевалово, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
03.06.1914 ст.

Сын: Степанов Домиан Иванович

Отец ребёнка: не указан

Зевалово, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
01.07.1916

Сын: Степанов Кузьма Иванович

Отец ребёнка: Степанов Иван Георгиевич

Зевалово, Ступино, Московская область
Смерть
21.07.1916 ст.
Зевалово, Ступино, Московская область

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