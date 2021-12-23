Степанова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880 ст.
Дата смерти21.07.1916 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.09.1901 ст.
Дочь: Степанова Вера Ивановна
Отец ребёнка: Степанов Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
04.11.1902 ст.
Сын: Степанов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Степанов Иван Георгиевич
Крестные: крестьяне Зевалово Егор Космич Стефанов и Екатерина Никитина Стефанова 5 ноя 1902 Федоровское, Московская область
Рождение ребёнка
21.05.1906 ст.
Отец ребёнка: Степанов Иван Георгиевич
Крестные: Зеваловский кр. Василий Иоаннович Жиров и села Федоровска кр. жена Екатерина Никитовна Лапшова 22 май 1906 Федоровское, Московская область
Рождение ребёнка
01.10.1909 ст.
Дочь: Талалаева (Степанова) Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Степанов Иван Георгиевич
Крестные: дер.Зевалова крестьяне Василий Иоаннович Жаров и дев. Пелагея Васильевна Никитина 1 окт 1909 Федоровское, Московская область
Рождение ребёнка
12.02.1912 ст.
Отец ребёнка: Степанов Иван Георгиевич
Зевалово, Верхнеландеховская волость, Гороховецкий уезд
Крестные: кр.Зевалова Симеон Гаврилович Антонов и девица Анна Андреевна Лапшова 13 фев 1912 Федоровское, Московская область
Рождение ребёнка
03.06.1914 ст.
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.06.1914 ст.
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.07.1916
Отец ребёнка: Степанов Иван Георгиевич
Смерть
21.07.1916 ст.