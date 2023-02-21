Рыдзелев Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1856
Вычислено. Взят возраст из Исповедной росписи станицы Усть-Лабинская за 1860 и 1863год. РГВИА ф.14877 о.1. д.4255
Бракосочетание
06.02.1878
Жена: Рыдзелева Софья Ефимовна
жених казак И.А. Рыдзеев 22г(1856). невеста г. Екатеринодара мещанская ддочь Софья Ефимовна Проценкова 17л(1861). Оба первым браком. Поручители по жениху: урядник Роман Рыдзелев и казак Иван Рыдзелев... Показать все
Рождение ребёнка
16.09.1879
Дочь: Рыдзелева Вера Ивановна
Мать ребёнка: Рыдзелева Софья Ефимовна
Восприемники: казак Яков Трофимович Чечетин и казачка Анна Тимофеевна Бурякова
Рождение ребёнка
05.01.1884
Мать ребёнка: Рыдзелева Софья Ефимовна
Восприемники: казак Григорий Михайлович Крючков и казачка Марфа Евфимовна Лиховецкая
Смерть
Неизвестно