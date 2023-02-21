Рыдзелев Алексей Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1825
Отец: Рыдзелев Трофим
Мать: не указана
Вычислено. Взят возраст из Исповедной росписи станицы Усть-Лабинская за 1860 и 1863год. РГВИА ф.14877 о.1. д.4255
Бракосочетание
С 1843 по 1847
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Настасия Алексеевна
Мать ребёнка: Рыдзелева Ксения Логвинова
Вычислено. Взят возраст из Исповедной росписи станицы Усть-Лабинская за 1860 и 1863год. РГВИА ф.14877 о.1. д.4255
Военная служба
С 01.01.1849 по 09.01.1865
Найдены записи в ГАКК Ф.353 о.1 д.1463 «Дело полкового правления 1 бригады о доставлении наказному атаману Кубанского казачьего войска именных списков всем нижним чинам выслужившим 15 летний срок по В... Показать все
Рождение ребёнка
1851
Сын: Рыдзелев Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: Рыдзелева Ксения Логвинова
Вычислено. Взят возраст из Исповедной росписи станицы Усть-Лабинская за 1860 и 1863год. РГВИА ф.14877 о.1. д.4255
Рождение ребёнка
1854
Дочь: София Алексеевна
Мать ребёнка: Рыдзелева Ксения Логвинова
Вычислено. Взят возраст из Исповедной росписи станицы Усть-Лабинская за 1860 и 1863год. РГВИА ф.14877 о.1. д.4255
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Рыдзелева Ксения Логвинова
Вычислено. Взят возраст из Исповедной росписи станицы Усть-Лабинская за 1860 и 1863год. РГВИА ф.14877 о.1. д.4255
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Рыдзелева Ксения Логвинова
Вычислено. В ИР за 1860 год она не числится а в 1862 уже есть с возрастом 3 года.... Взят возраст из Исповедной росписи станицы Усть-Лабинская за1862 и 1863год. РГВИА ф.14877 о.1. д.4255
Рождение ребёнка
17.?.1861
Дочь: Рыдзелева Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Рыдзелева Ксения Логвинова
Восприемники: Ставропольского полка 10-й роты рядовой Петр Силуанович? Стефанов и казачья дочь Матрена Кирилловна Бурякова Вычислено. Взят возраст из Исповедной росписи станицы Усть-Лабинская за 186... Показать все
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно