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Рыдзелев Алексей Трофимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Рыдзелев Трофим

Мать: не указана

Вычислено. Взят возраст из Исповедной росписи станицы Усть-Лабинская за 1860 и 1863год. РГВИА ф.14877 о.1. д.4255
Бракосочетание
С 1843 по 1847

Жена: Рыдзелева Ксения Логвинова

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Настасия Алексеевна

Мать ребёнка: Рыдзелева Ксения Логвинова

Вычислено. Взят возраст из Исповедной росписи станицы Усть-Лабинская за 1860 и 1863год. РГВИА ф.14877 о.1. д.4255
Военная служба
С 01.01.1849 по 09.01.1865
Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Найдены записи в ГАКК Ф.353 о.1 д.1463 «Дело полкового правления 1 бригады о доставлении наказному атаману Кубанского казачьего войска именных списков всем нижним чинам выслужившим 15 летний срок по В... Показать все
Рождение ребёнка
1851

Сын: Рыдзелев Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Рыдзелева Ксения Логвинова

Вычислено. Взят возраст из Исповедной росписи станицы Усть-Лабинская за 1860 и 1863год. РГВИА ф.14877 о.1. д.4255
Рождение ребёнка
1854

Дочь: София Алексеевна

Мать ребёнка: Рыдзелева Ксения Логвинова

Вычислено. Взят возраст из Исповедной росписи станицы Усть-Лабинская за 1860 и 1863год. РГВИА ф.14877 о.1. д.4255
Рождение ребёнка
1856

Сын: Рыдзелев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Рыдзелева Ксения Логвинова

Вычислено. Взят возраст из Исповедной росписи станицы Усть-Лабинская за 1860 и 1863год. РГВИА ф.14877 о.1. д.4255
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Рыдзелева Ксения Логвинова

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Вычислено. В ИР за 1860 год она не числится а в 1862 уже есть с возрастом 3 года.... Взят возраст из Исповедной росписи станицы Усть-Лабинская за1862 и 1863год. РГВИА ф.14877 о.1. д.4255
Рождение ребёнка
17.?.1861

Дочь: Рыдзелева Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Рыдзелева Ксения Логвинова

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемники: Ставропольского полка 10-й роты рядовой Петр Силуанович? Стефанов и казачья дочь Матрена Кирилловна Бурякова Вычислено. Взят возраст из Исповедной росписи станицы Усть-Лабинская за 186... Показать все
Рождение ребёнка
1867

Сын: Рыдзелев Ефим Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
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