Рыдзелева Ксения Логвинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Вычислено. Взят возраст из Исповедной росписи станицы Усть-Лабинская за 1860 и 1863год. РГВИА ф.14877 о.1. д.4255
Бракосочетание
С 1843 по 1847
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Настасия Алексеевна
Отец ребёнка: Рыдзелев Алексей Трофимович
Вычислено. Взят возраст из Исповедной росписи станицы Усть-Лабинская за 1860 и 1863год. РГВИА ф.14877 о.1. д.4255
Рождение ребёнка
1851
Сын: Рыдзелев Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Рыдзелев Алексей Трофимович
Вычислено. Взят возраст из Исповедной росписи станицы Усть-Лабинская за 1860 и 1863год. РГВИА ф.14877 о.1. д.4255
Рождение ребёнка
1854
Дочь: София Алексеевна
Отец ребёнка: Рыдзелев Алексей Трофимович
Вычислено. Взят возраст из Исповедной росписи станицы Усть-Лабинская за 1860 и 1863год. РГВИА ф.14877 о.1. д.4255
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Рыдзелев Алексей Трофимович
Вычислено. Взят возраст из Исповедной росписи станицы Усть-Лабинская за 1860 и 1863год. РГВИА ф.14877 о.1. д.4255
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Рыдзелев Алексей Трофимович
Вычислено. В ИР за 1860 год она не числится а в 1862 уже есть с возрастом 3 года.... Взят возраст из Исповедной росписи станицы Усть-Лабинская за1862 и 1863год. РГВИА ф.14877 о.1. д.4255
Рождение ребёнка
17.?.1861
Дочь: Рыдзелева Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Рыдзелев Алексей Трофимович
Восприемники: Ставропольского полка 10-й роты рядовой Петр Силуанович? Стефанов и казачья дочь Матрена Кирилловна Бурякова Вычислено. Взят возраст из Исповедной росписи станицы Усть-Лабинская за 186... Показать все
Смерть
Неизвестно