Рыдзелева Ксения Логвинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРыдзелева Ксения Логвинова

Рыдзелева Ксения Логвинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Вычислено. Взят возраст из Исповедной росписи станицы Усть-Лабинская за 1860 и 1863год. РГВИА ф.14877 о.1. д.4255
Бракосочетание
С 1843 по 1847

Муж: Рыдзелев Алексей Трофимович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Настасия Алексеевна

Отец ребёнка: Рыдзелев Алексей Трофимович

Вычислено. Взят возраст из Исповедной росписи станицы Усть-Лабинская за 1860 и 1863год. РГВИА ф.14877 о.1. д.4255
Рождение ребёнка
1851

Сын: Рыдзелев Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Рыдзелев Алексей Трофимович

Вычислено. Взят возраст из Исповедной росписи станицы Усть-Лабинская за 1860 и 1863год. РГВИА ф.14877 о.1. д.4255
Рождение ребёнка
1854

Дочь: София Алексеевна

Отец ребёнка: Рыдзелев Алексей Трофимович

Вычислено. Взят возраст из Исповедной росписи станицы Усть-Лабинская за 1860 и 1863год. РГВИА ф.14877 о.1. д.4255
Рождение ребёнка
1856

Сын: Рыдзелев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Рыдзелев Алексей Трофимович

Вычислено. Взят возраст из Исповедной росписи станицы Усть-Лабинская за 1860 и 1863год. РГВИА ф.14877 о.1. д.4255
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Рыдзелев Алексей Трофимович

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Вычислено. В ИР за 1860 год она не числится а в 1862 уже есть с возрастом 3 года.... Взят возраст из Исповедной росписи станицы Усть-Лабинская за1862 и 1863год. РГВИА ф.14877 о.1. д.4255
Рождение ребёнка
17.?.1861

Дочь: Рыдзелева Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Рыдзелев Алексей Трофимович

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемники: Ставропольского полка 10-й роты рядовой Петр Силуанович? Стефанов и казачья дочь Матрена Кирилловна Бурякова Вычислено. Взят возраст из Исповедной росписи станицы Усть-Лабинская за 186... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close