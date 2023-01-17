Рыдзелева (Проценкова) Софья Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1878
жених казак И.А. Рыдзеев 22г(1856). невеста г. Екатеринодара мещанская ддочь Софья Ефимовна Проценкова 17л(1861). Оба первым браком. Поручители по жениху: урядник Роман Рыдзелев и казак Иван Рыдзелев... Показать все
Рождение ребёнка
16.09.1879
Дочь: Рыдзелева Вера Ивановна
Отец ребёнка: Рыдзелев Иван Алексеевич
Восприемники: казак Яков Трофимович Чечетин и казачка Анна Тимофеевна Бурякова
Рождение ребёнка
05.01.1884
Отец ребёнка: Рыдзелев Иван Алексеевич
Восприемники: казак Григорий Михайлович Крючков и казачка Марфа Евфимовна Лиховецкая
Смерть
Неизвестно