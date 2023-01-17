Рыдзелева (Проценкова) Софья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыдзелева (Проценкова) Софья Ефимовна

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Место рождения

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1856 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
06.02.1878

Муж: Рыдзелев Иван Алексеевич

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
жених казак И.А. Рыдзеев 22г(1856). невеста г. Екатеринодара мещанская ддочь Софья Ефимовна Проценкова 17л(1861). Оба первым браком. Поручители по жениху: урядник Роман Рыдзелев и казак Иван Рыдзелев... Показать все
Рождение ребёнка
16.09.1879

Дочь: Рыдзелева Вера Ивановна

Отец ребёнка: Рыдзелев Иван Алексеевич

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемники: казак Яков Трофимович Чечетин и казачка Анна Тимофеевна Бурякова
Рождение ребёнка
05.01.1884

Сын: Рыдзелев Иван Иванович

Отец ребёнка: Рыдзелев Иван Алексеевич

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемники: казак Григорий Михайлович Крючков и казачка Марфа Евфимовна Лиховецкая
Смерть
Неизвестно
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