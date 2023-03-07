Тихон Ильин
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смерти02.05.1800
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.12.1793
Сын: Савва Тихонов
Мать ребёнка: Евдокия Косьмина
Рождение ребёнка
31.05.1795
Сын: Исаак Тихонов
Мать ребёнка: Евдокия Косьмина
Рождение ребёнка
15.02.1797
Дочь: Ефросиния Тихонова
Мать ребёнка: Евдокия Косьмина
Рождение ребёнка
13.02.1799
Дочь: Фотиния Тихонова
Мать ребёнка: Евдокия Косьмина
Смерть
02.05.1800