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Тихон Ильин

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Место рождения

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

02.05.1800

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: ?

Мать: ?

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.12.1793

Сын: Савва Тихонов

Мать ребёнка: Евдокия Косьмина

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.05.1795

Сын: Исаак Тихонов

Мать ребёнка: Евдокия Косьмина

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.02.1797

Дочь: Ефросиния Тихонова

Мать ребёнка: Евдокия Косьмина

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.02.1799

Дочь: Фотиния Тихонова

Мать ребёнка: Евдокия Косьмина

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
02.05.1800
Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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