Исаак Тихонов
Место рождения
Дата рождения31.05.1795
Дата смерти02.06.1839
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1795
Отец: Тихон Ильин
Мать: Евдокия Косьмина
Рождение ребёнка
1825
Сын: Стефан Исааков
Мать ребёнка: Феодосия (Феврония) Исидорова
Рождение ребёнка
1829
Сын: Павел Исаев
Мать ребёнка: Феодосия (Феврония) Исидорова
Рождение ребёнка
12.04.1831
Сын: Никифор Исаев
Мать ребёнка: Феодосия (Феврония) Исидорова
Рождение ребёнка
25.02.1834
Сын: Тарасий Исааков
Мать ребёнка: Феодосия (Феврония) Исидорова
Рождение ребёнка
20.02.1837
Дочь: Евдокия Исаакова
Мать ребёнка: Феодосия (Феврония) Исидорова
Рождение ребёнка
01.07.1838
Сын: Филипп Исааков
Мать ребёнка: Феодосия (Феврония) Исидорова
Смерть
02.06.1839