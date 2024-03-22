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Исаак Тихонов

Место рождения

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

31.05.1795

Дата смерти

02.06.1839

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1795

Отец: Тихон Ильин

Мать: Евдокия Косьмина

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Стефан Исааков

Мать ребёнка: Феодосия (Феврония) Исидорова

Рождение ребёнка
1829

Сын: Павел Исаев

Мать ребёнка: Феодосия (Феврония) Исидорова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.04.1831

Сын: Никифор Исаев

Мать ребёнка: Феодосия (Феврония) Исидорова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.02.1834

Сын: Тарасий Исааков

Мать ребёнка: Феодосия (Феврония) Исидорова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.02.1837

Дочь: Евдокия Исаакова

Мать ребёнка: Феодосия (Феврония) Исидорова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.07.1838

Сын: Филипп Исааков

Мать ребёнка: Феодосия (Феврония) Исидорова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
02.06.1839
Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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