Феодосия (Феврония) Исидорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812
Отец: Исидор
Рождение ребёнка
1825
Сын: Стефан Исааков
Отец ребёнка: Исаак Тихонов
Рождение ребёнка
1829
Сын: Павел Исаев
Отец ребёнка: Исаак Тихонов
Рождение ребёнка
12.04.1831
Сын: Никифор Исаев
Отец ребёнка: Исаак Тихонов
Рождение ребёнка
25.02.1834
Сын: Тарасий Исааков
Отец ребёнка: Исаак Тихонов
Рождение ребёнка
20.02.1837
Дочь: Евдокия Исаакова
Отец ребёнка: Исаак Тихонов
Рождение ребёнка
01.07.1838
Сын: Филипп Исааков
Отец ребёнка: Исаак Тихонов
Смерть
Неизвестно