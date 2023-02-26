Феодосия (Феврония) Исидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосия (Феврония) Исидорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812

Отец: Исидор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Стефан Исааков

Отец ребёнка: Исаак Тихонов

Рождение ребёнка
1829

Сын: Павел Исаев

Отец ребёнка: Исаак Тихонов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.04.1831

Сын: Никифор Исаев

Отец ребёнка: Исаак Тихонов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.02.1834

Сын: Тарасий Исааков

Отец ребёнка: Исаак Тихонов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.02.1837

Дочь: Евдокия Исаакова

Отец ребёнка: Исаак Тихонов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.07.1838

Сын: Филипп Исааков

Отец ребёнка: Исаак Тихонов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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