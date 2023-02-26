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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Мать ребёнка: ?
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1762
Сын: Тихон Ильин
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1777
Дочь: Феодосия Ильина
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1780
Дочь: Ульяния Ильина
Мать ребёнка: ?