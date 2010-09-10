Малышкина Надежда Вениаминовна
Место рождения
Дата рождения28.08.1954
Дата смерти10.09.2010
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1954
Рождение ребёнка
30.10.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мамонтов Виктор Юрьевич
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
12.01.1975
Дочь: Мамонтова Елена Викторовна
Отец ребёнка: Мамонтов Виктор Юрьевич
с.Партизанское, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.09.2010