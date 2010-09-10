Малышкина Надежда Вениаминовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышкина Надежда Вениаминовна

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Место рождения

Голышманово, Голышмановский, Тюменская область

Дата рождения

28.08.1954

Дата смерти

10.09.2010

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1954

Отец: Мылышкин Вениамин Матвеевич

Мать: Тахтуева Вера Васильевна

Голышманово, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
30.10.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мамонтов Виктор Юрьевич

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
12.01.1975

Дочь: Мамонтова Елена Викторовна

Отец ребёнка: Мамонтов Виктор Юрьевич

с.Партизанское, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамонтов Виктор Юрьевич

Смерть
10.09.2010
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