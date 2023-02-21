Тахтуева Вера Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1928
Отец: Тахтуев Василий
Рождение ребёнка
23.02.1951
Дочь: Малышкина Любовь Вениаминовна
Отец ребёнка: Тахтуев Василий
Рождение ребёнка
28.08.1954
Дочь: Малышкина Надежда Вениаминовна
Отец ребёнка: Мылышкин Вениамин Матвеевич
Голышманово, Голышмановский, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно