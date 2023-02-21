Тахтуева Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тахтуева Вера Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1928

Отец: Тахтуев Василий

Мать: Баландина Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
23.02.1951

Дочь: Малышкина Любовь Вениаминовна

Отец ребёнка: Тахтуев Василий

Рождение ребёнка
28.08.1954

Дочь: Малышкина Надежда Вениаминовна

Отец ребёнка: Мылышкин Вениамин Матвеевич

Голышманово, Голышмановский, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мылышкин Вениамин Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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