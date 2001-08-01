Мамонтов Виктор Юрьевич
Место рождения
Дата рождения09.10.1951
Дата смерти01.08.2001
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1951
Рождение ребёнка
30.10.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Малышкина Надежда Вениаминовна
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
12.01.1975
Дочь: Мамонтова Елена Викторовна
Мать ребёнка: Малышкина Надежда Вениаминовна
с.Партизанское, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.08.2001