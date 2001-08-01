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Мамонтов Виктор Юрьевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

09.10.1951

Дата смерти

01.08.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1951

Отец: Мамонтов Юрий Николаевич

Мать: Мамонтова Валентина Михайловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.10.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малышкина Надежда Вениаминовна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
12.01.1975

Дочь: Мамонтова Елена Викторовна

Мать ребёнка: Малышкина Надежда Вениаминовна

с.Партизанское, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малышкина Надежда Вениаминовна

Смерть
01.08.2001
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