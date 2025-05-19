Апраксин Александр Петрович 1784 — найти родственников по фамилии на Familio

Апраксин Александр Петрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1784

умер 12.04.1845, Нарышкино, Сердобский уезд, Саратовская губерния

Отец
Апраксин Пётр Фёдорович06.08.1728 г.р.
Мать
Апраксина (Разумовская) Елизавета Кирилловна15.12.1749 г.р.
Супруги
Апраксина (Давыдова) Александра Васильевна1789 г.р.
Эстергази Де Галанта (Безобразова) Елена Николаевна1800 г.р.
Дети
Храповицкая (Апраксина) Лидия АлександровнаОколо 01.08.1816 г.р.
Апраксин Александр Александрович26.03.1825 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Апраксин Пётр Фёдорович

Мать: Апраксина (Разумовская) Елизавета Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
07.06.1815

Жена: Апраксина (Давыдова) Александра Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
Около 01.08.1816

Дочь: Храповицкая (Апраксина) Лидия Александровна

Мать ребёнка: Апраксина (Давыдова) Александра Васильевна

Бракосочетание
28.04.1824

Жена: Эстергази Де Галанта (Безобразова) Елена Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА СПб. ф.19. оп.111. д.213. с. 285. Метрические книги церкви иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

Рождение ребёнка
26.03.1825

Сын: Апраксин Александр Александрович

Мать ребёнка: Эстергази Де Галанта (Безобразова) Елена Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
30.08.1826

Сын: Апраксин Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Эстергази Де Галанта (Безобразова) Елена Николаевна

Рождение ребёнка
16.10.1830

Дочь: Апраксина Юлия Александровна

Мать ребёнка: Эстергази Де Галанта (Безобразова) Елена Николаевна

Смерть
12.04.1845
Нарышкино, Сердобский уезд, Саратовская губерния

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