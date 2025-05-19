Апраксин Александр Петрович
мужской, родился 1784
умер 12.04.1845, Нарышкино, Сердобский уезд, Саратовская губерния
ОтецАпраксин Пётр Фёдорович06.08.1728 г.р.
МатьАпраксина (Разумовская) Елизавета Кирилловна15.12.1749 г.р.
Супруги
Дети
Храповицкая (Апраксина) Лидия АлександровнаОколо 01.08.1816 г.р.
Апраксин Александр Александрович26.03.1825 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
1784
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
07.06.1815
Рождение ребёнка
Около 01.08.1816
Дочь: Храповицкая (Апраксина) Лидия Александровна
Мать ребёнка: Апраксина (Давыдова) Александра Васильевна
Бракосочетание
28.04.1824
Рождение ребёнка
26.03.1825
Сын: Апраксин Александр Александрович
Мать ребёнка: Эстергази Де Галанта (Безобразова) Елена Николаевна
Рождение ребёнка
30.08.1826
Сын: Апраксин Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Эстергази Де Галанта (Безобразова) Елена Николаевна
Рождение ребёнка
16.10.1830
Дочь: Апраксина Юлия Александровна
Мать ребёнка: Эстергази Де Галанта (Безобразова) Елена Николаевна
Смерть
12.04.1845
Нарышкино, Сердобский уезд, Саратовская губерния