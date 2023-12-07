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Апраксина Юлия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1830

Дата смерти

20.05.1913

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1830

Отец: Апраксин Александр Петрович

Мать: Эстергази Елена Николаевна

Бракосочетание
С 03.10.1849 по 1861

Муж: Баттиани Де Германия-Уйвар Артур Евген

Рождение ребёнка
09.10.1850

Дочь: Цу Спаур И Флавон Элен Жозефина

Отец ребёнка: Баттиани Де Германия-Уйвар Артур Евген

деревня Бернолаково, Сенец, Братиславский край, Австро-Венгерская империя
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Баттиани Де Немет-Уйвар Катарина

Отец ребёнка: Баттиани Де Германия-Уйвар Артур Евген

Рождение ребёнка
1854

Сын: Баттьяни Де Неммет-Уйвар Артур Эдон

Отец ребёнка: Баттиани Де Германия-Уйвар Артур Евген

Рождение ребёнка
30.03.1856

Дочь: Баттиани Де Немет-Уйвар Джорджина Мария Аглая Марта

Отец ребёнка: Баттиани Де Германия-Уйвар Артур Евген

Рождение ребёнка
1858

Сын: Баттьяни Де Германуйвар Тасило

Отец ребёнка: Баттиани Де Германия-Уйвар Артур Евген

Бракосочетание
После 1863

Муж: Де Эспиноза Лоренцо Рубио

Смерть
20.05.1913
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