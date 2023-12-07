Апраксина Юлия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1830
Дата смерти20.05.1913
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1830
Бракосочетание
С 03.10.1849 по 1861
Рождение ребёнка
09.10.1850
Дочь: Цу Спаур И Флавон Элен Жозефина
Отец ребёнка: Баттиани Де Германия-Уйвар Артур Евген
деревня Бернолаково, Сенец, Братиславский край, Австро-Венгерская империя
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Баттиани Де Немет-Уйвар Катарина
Отец ребёнка: Баттиани Де Германия-Уйвар Артур Евген
Рождение ребёнка
1854
Сын: Баттьяни Де Неммет-Уйвар Артур Эдон
Отец ребёнка: Баттиани Де Германия-Уйвар Артур Евген
Рождение ребёнка
30.03.1856
Дочь: Баттиани Де Немет-Уйвар Джорджина Мария Аглая Марта
Отец ребёнка: Баттиани Де Германия-Уйвар Артур Евген
Рождение ребёнка
1858
Сын: Баттьяни Де Германуйвар Тасило
Отец ребёнка: Баттиани Де Германия-Уйвар Артур Евген
Бракосочетание
После 1863
Смерть
20.05.1913