Цу Спаур И Флавон (Баттьяни Де Немет-Уйвар) Элен Жозефина 09.10.1850 — найти родственников по фамилии на Familio

Цу Спаур И Флавон (Баттьяни Де Немет-Уйвар) Элен Жозефина

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 09.10.1850, деревня Бернолаково, Сенец, Братиславский край, Австро-Венгерская империя

умерла 19.03.1880, деревня Ракичан, Мурска-Собота, Словения, Австро-Венгерская империя

Мать
Апраксина Юлия Александровна16.10.1830 г.р.
Отец
Баттиани Де Германия-Уйвар Артур Евген?.05.1814 г.р.
Супруги
Цу Спаур И Флавон Иоганн Непомук02.02.1844 г.р.
Дети
Фон Рехберг И Ротенлевен Цу Хоэнрехберг (Цу Спаур И Флавон) Элен Леопольдина Йоханна Мария24.08.1870 г.р.
Фон Спаур И Флавон Артур1878 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1850

Отец: Баттиани Де Германия-Уйвар Артур Евген

Мать: Апраксина Юлия Александровна

деревня Бернолаково, Сенец, Братиславский край, Австро-Венгерская империя

Бракосочетание
30.01.1869

Муж: Цу Спаур И Флавон Иоганн Непомук

Рождение ребёнка
24.08.1870

Дочь: Фон Рехберг И Ротенлевен Цу Хоэнрехберг (Цу Спаур И Флавон) Элен Леопольдина Йоханна Мария

Отец ребёнка: Цу Спаур И Флавон Иоганн Непомук

Рождение ребёнка
1878

Сын: Фон Спаур И Флавон Артур

Отец ребёнка: Цу Спаур И Флавон Иоганн Непомук

Смерть
19.03.1880
деревня Ракичан, Мурска-Собота, Словения, Австро-Венгерская империя

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