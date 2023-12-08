Цу Спаур И Флавон (Баттьяни Де Немет-Уйвар) Элен Жозефина
женский, родилась 09.10.1850, деревня Бернолаково, Сенец, Братиславский край, Австро-Венгерская империя
умерла 19.03.1880, деревня Ракичан, Мурска-Собота, Словения, Австро-Венгерская империя
МатьАпраксина Юлия Александровна16.10.1830 г.р.
ОтецБаттиани Де Германия-Уйвар Артур Евген?.05.1814 г.р.
Супруги
Цу Спаур И Флавон Иоганн Непомук02.02.1844 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1850
деревня Бернолаково, Сенец, Братиславский край, Австро-Венгерская империя
Бракосочетание
30.01.1869
Рождение ребёнка
24.08.1870
Дочь: Фон Рехберг И Ротенлевен Цу Хоэнрехберг (Цу Спаур И Флавон) Элен Леопольдина Йоханна Мария
Отец ребёнка: Цу Спаур И Флавон Иоганн Непомук
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Цу Спаур И Флавон Иоганн Непомук
Смерть
19.03.1880
деревня Ракичан, Мурска-Собота, Словения, Австро-Венгерская империя