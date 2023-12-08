Фон Рехберг И Ротенлевен Цу Хоэнрехберг (Цу Спаур И Флавон) Элен Леопольдина Йоханна Мария 24.08.1870 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Фон Рехберг И Ротенлевен Цу Хоэнрехберг (Цу Спаур И Флавон) Элен Леопольдина Йоханна Мария

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 24.08.1870, Грац

умерла 05.08.1949, Грац

Мать
Цу Спаур И Флавон (Баттьяни Де Немет-Уйвар) Элен Жозефина09.10.1850 г.р.
Отец
Цу Спаур И Флавон Иоганн Непомук02.02.1844 г.р.
Супруги
Фон Фюнфкирхен Рудольф Александр04.10.1860 г.р.
Дети
Фон Фюнфкирхен Элен Мария Софи Анна Фердинандина15.03.1891 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1870

Отец: Цу Спаур И Флавон Иоганн Непомук

Мать: Цу Спаур И Флавон (Баттьяни Де Немет-Уйвар) Элен Жозефина

Бракосочетание
17.05.1890

Муж: Фон Фюнфкирхен Рудольф Александр

Рождение ребёнка
15.03.1891

Дочь: Фон Фюнфкирхен Элен Мария Софи Анна Фердинандина

Отец ребёнка: Фон Фюнфкирхен Рудольф Александр

г. Радкерсбург, Зюдостштайермарк, Штирия, Австро-Венгерская империя

Смерть
05.08.1949

Мы используем куки для улучшения работы сайта.