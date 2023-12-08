Фон Рехберг И Ротенлевен Цу Хоэнрехберг (Цу Спаур И Флавон) Элен Леопольдина Йоханна Мария
женский, родилась 24.08.1870, Грац
умерла 05.08.1949, Грац
МатьЦу Спаур И Флавон (Баттьяни Де Немет-Уйвар) Элен Жозефина09.10.1850 г.р.
ОтецЦу Спаур И Флавон Иоганн Непомук02.02.1844 г.р.
Супруги
Фон Фюнфкирхен Рудольф Александр04.10.1860 г.р.
Дети
Фон Фюнфкирхен Элен Мария Софи Анна Фердинандина15.03.1891 г.р.
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Рождение
24.08.1870
Отец: Цу Спаур И Флавон Иоганн Непомук
Мать: Цу Спаур И Флавон (Баттьяни Де Немет-Уйвар) Элен Жозефина
Бракосочетание
17.05.1890
Рождение ребёнка
15.03.1891
Дочь: Фон Фюнфкирхен Элен Мария Софи Анна Фердинандина
Отец ребёнка: Фон Фюнфкирхен Рудольф Александр
г. Радкерсбург, Зюдостштайермарк, Штирия, Австро-Венгерская империя
Смерть
05.08.1949