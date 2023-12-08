Фон Фюнфкирхен Элен Мария Софи Анна Фердинандина
женский, родилась 15.03.1891, г. Радкерсбург, Зюдостштайермарк, Штирия, Австро-Венгерская империя
умерла 20.04.1945, Будапешт
МатьФон Рехберг И Ротенлевен Цу Хоэнрехберг (Цу Спаур И Флавон) Элен Леопольдина Йоханна Мария24.08.1870 г.р.
ОтецФон Фюнфкирхен Рудольф Александр04.10.1860 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Фон Фюнфкирхен Рудольф Александр
Мать: Фон Рехберг И Ротенлевен Цу Хоэнрехберг (Цу Спаур И Флавон) Элен Леопольдина Йоханна Мария
Дочь: Эстерхази Де Галанта Илона Мария Анна Жозефа Пракседис Алоизия
Отец ребёнка: Эстерхази Фон Галанта Казимир Мария Йозеф Арнульф Бартоломеус Кириакус Евстахиус
Сын: Эстерхази Де Галанта Джозеф Мария Мария Даниэль Казимир Франц Рудольф Ладислав Иоганн Эвенагелиста
Отец ребёнка: Эстерхази Фон Галанта Казимир Мария Йозеф Арнульф Бартоломеус Кириакус Евстахиус
Дочь: Хабиг (Эстерхази Де Галанта) Марианна Илона Йозефа Ладислая Тереза София Луиза
Отец ребёнка: Эстерхази Фон Галанта Казимир Мария Йозеф Арнульф Бартоломеус Кириакус Евстахиус
Дочь: Эстерхази Де Галанта Габриэлла Мария Илона Юзефа Алоизия Альбертина Фердинанд Агнес Вальпурга
Отец ребёнка: Эстерхази Фон Галанта Казимир Мария Йозеф Арнульф Бартоломеус Кириакус Евстахиус