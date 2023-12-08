Фон Фюнфкирхен Элен Мария Софи Анна Фердинандина 15.03.1891 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Фон Фюнфкирхен Элен Мария Софи Анна Фердинандина

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 15.03.1891, г. Радкерсбург, Зюдостштайермарк, Штирия, Австро-Венгерская империя

умерла 20.04.1945, Будапешт

Мать
Фон Рехберг И Ротенлевен Цу Хоэнрехберг (Цу Спаур И Флавон) Элен Леопольдина Йоханна Мария24.08.1870 г.р.
Отец
Фон Фюнфкирхен Рудольф Александр04.10.1860 г.р.
Супруги
Эстерхази Фон Галанта Казимир Мария Йозеф Арнульф Бартоломеус Кириакус Евстахиус08.08.1884 г.р.
Дети
Эстерхази Де Галанта Илона Мария Анна Жозефа Пракседис Алоизия05.08.1915 г.р.
Эстерхази Де Галанта Джозеф Мария Мария Даниэль Казимир Франц Рудольф Ладислав Иоганн Эвенагелиста08.09.1917 г.р.
Показать еще 2
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1891

Отец: Фон Фюнфкирхен Рудольф Александр

Мать: Фон Рехберг И Ротенлевен Цу Хоэнрехберг (Цу Спаур И Флавон) Элен Леопольдина Йоханна Мария

г. Радкерсбург, Зюдостштайермарк, Штирия, Австро-Венгерская империя

Бракосочетание
22.07.1914

Муж: Эстерхази Фон Галанта Казимир Мария Йозеф Арнульф Бартоломеус Кириакус Евстахиус

г. Бад-Радкерсбург, Зюдостштайермарк, Штирия, Австро-Венгерская империя

Рождение ребёнка
05.08.1915

Дочь: Эстерхази Де Галанта Илона Мария Анна Жозефа Пракседис Алоизия

Отец ребёнка: Эстерхази Фон Галанта Казимир Мария Йозеф Арнульф Бартоломеус Кириакус Евстахиус

деревня Шалгочка, Галантский район, Пожошский уезд, Австро-Венгерская империя

Рождение ребёнка
08.09.1917

Сын: Эстерхази Де Галанта Джозеф Мария Мария Даниэль Казимир Франц Рудольф Ладислав Иоганн Эвенагелиста

Отец ребёнка: Эстерхази Фон Галанта Казимир Мария Йозеф Арнульф Бартоломеус Кириакус Евстахиус

деревня Шалгочка, Галанта, Округ Пожони, Словакия, Австро-Венгерская империя

Рождение ребёнка
28.04.1919

Дочь: Хабиг (Эстерхази Де Галанта) Марианна Илона Йозефа Ладислая Тереза София Луиза

Отец ребёнка: Эстерхази Фон Галанта Казимир Мария Йозеф Арнульф Бартоломеус Кириакус Евстахиус

деревня Шалгочка, Галанта, Округ Пожони, Словакия, Первая Чехословацкая республика

Рождение ребёнка
?.01.1922

Дочь: Эстерхази Де Галанта Габриэлла Мария Илона Юзефа Алоизия Альбертина Фердинанд Агнес Вальпурга

Отец ребёнка: Эстерхази Фон Галанта Казимир Мария Йозеф Арнульф Бартоломеус Кириакус Евстахиус

деревня Шалгочка, Галанта, Округ Пожони, Первая Чехословацкая республика

Смерть
20.04.1945

Мы используем куки для улучшения работы сайта.