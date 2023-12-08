Эстерхази Де Галанта Джозеф Мария Мария Даниэль Казимир Франц Рудольф Ладислав Иоганн Эвенагелиста
мужской, родился 08.09.1917, деревня Шалгочка, Галанта, Округ Пожони, Словакия, Австро-Венгерская империя
умер 21.01.1980, Вена
МатьФон Фюнфкирхен Элен Мария Софи Анна Фердинандина15.03.1891 г.р.
Супруги
Дети
Эстерхази Де Галанта Мария1944 г.р.
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Рождение
08.09.1917
Отец: Эстерхази Фон Галанта Казимир Мария Йозеф Арнульф Бартоломеус Кириакус Евстахиус
деревня Шалгочка, Галанта, Округ Пожони, Словакия, Австро-Венгерская империя
Рождение ребёнка
1944
Дочь: Эстерхази Де Галанта Мария
Мать ребёнка: Цу Виндиш-Гретц Элизабет Матильда Зита Карола Розалия Мария
Бракосочетание
12.01.1944
Смерть
21.01.1980