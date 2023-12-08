Эстерхази Де Галанта Джозеф Мария Мария Даниэль Казимир Франц Рудольф Ладислав Иоганн Эвенагелиста 08.09.1917 — найти родственников по фамилии на Familio

Эстерхази Де Галанта Джозеф Мария Мария Даниэль Казимир Франц Рудольф Ладислав Иоганн Эвенагелиста

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 08.09.1917, деревня Шалгочка, Галанта, Округ Пожони, Словакия, Австро-Венгерская империя

умер 21.01.1980, Вена

Мать
Фон Фюнфкирхен Элен Мария Софи Анна Фердинандина15.03.1891 г.р.
Отец
Эстерхази Фон Галанта Казимир Мария Йозеф Арнульф Бартоломеус Кириакус Евстахиус08.08.1884 г.р.
Супруги
Цу Виндиш-Гретц Элизабет Матильда Зита Карола Розалия Мария?.09.1923 г.р.
Дети
Эстерхази Де Галанта Мария1944 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1917

Отец: Эстерхази Фон Галанта Казимир Мария Йозеф Арнульф Бартоломеус Кириакус Евстахиус

Мать: Фон Фюнфкирхен Элен Мария Софи Анна Фердинандина

деревня Шалгочка, Галанта, Округ Пожони, Словакия, Австро-Венгерская империя

Рождение ребёнка
1944

Дочь: Эстерхази Де Галанта Мария

Мать ребёнка: Цу Виндиш-Гретц Элизабет Матильда Зита Карола Розалия Мария

Бракосочетание
12.01.1944

Жена: Цу Виндиш-Гретц Элизабет Матильда Зита Карола Розалия Мария

Смерть
21.01.1980

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